Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 15 сентября

Фото оперативного штаба

Ещё 55 новосибирцев заразись коронавирусом за прошедшие сутки; от COVID-19 скончались три пациента.

По состоянию на 15 сентября, в Новосибирской области зарегистрировано 12 148 случаев заражения коронавирусом, из них 719 детей. Такие данные приводит региональный оперативный штаб. За минувшие сутки выявили 50 новых случаев.

Также в штабе сообщили, что от COVID-19 скончались три пациента: это женщины в возрасте 67, 69 и 83 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 397 человек.

Из стационаров выписаны ещё 19 пациентов. За время эпидемии в регионе вылечились 10 875 человек.