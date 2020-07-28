Конец света близко: NASA ошарашена гигантским астероидом

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СМИ сообщают о приближающемся к Земле космическом теле огромных размеров; по их данным, столкновение должно произойти в сентябре.

К Земле приближается «астероид чудовищных размеров». Об этом заявил создатель YouTube канала Israeli News Live. Несмотря на то, что он утверждает, что получил информацию от «источников в NASA», подобных заявлений агентство никогда не делало.

Как утверждает автор роликов, столкновение космического тела с Землёй может произойти уже в сентябре. Он также утверждает, что военные США приведены в готовность на фоне этой информации.

Со слов мужчины, ранее на Землю уже падал астероид, информацию о котором якобы скрыли.

Напомним, в конце июля сообщалось, что к Земле приближается огромный астероид.