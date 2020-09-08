Коронавирус можно нейтрализовать: американские учёные обнаружили соответствующий препарат
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Во всём мире продолжают искать способы борьбы с коронавирусом; американские учёные нашли способ нейтрализации.
В Питтсбургском университете выявили белковое соединение, даже минимальные дозы которого полностью нейтрализуют коронавирус, сообщает Cell.
Были проанализированы 100 млрд молекул, которые могут контактировать с коронавирусным S-белком. Найденный белок на порядок меньше, чем антитело, применяемое в изготовлении противокоронавирусного препарата Ab8.
Опыты на лабораторных животных подтвердили эффективное действие открытого препарата.
Напомним, 14 сентября в новосибирском «Векторе» рассказали о воздействии вакцины на добровольцев.
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