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Коронавирус можно нейтрализовать: американские учёные обнаружили соответствующий препарат

сегодня 21:07

Фото pixabay.com

Во всём мире продолжают искать способы борьбы с коронавирусом; американские учёные нашли способ нейтрализации.

В Питтсбургском университете выявили белковое соединение, даже минимальные дозы которого полностью нейтрализуют коронавирус, сообщает Cell.

Были проанализированы 100 млрд молекул, которые могут контактировать с коронавирусным S-белком. Найденный белок на порядок меньше, чем антитело, применяемое в изготовлении противокоронавирусного препарата Ab8.

Опыты на лабораторных животных подтвердили эффективное действие открытого препарата.

Напомним, 14 сентября в новосибирском «Векторе» рассказали о воздействии вакцины на добровольцев.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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