Коронавирус напал на Английскую премьер-лигу

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COVID-19 вредит не только экономике; матчи английского первенства по футболу под угрозой.

В Английской премьер-лиге прошло тестирование на коронавирус с 7 по 13 сентября. Было обследовано более 2 тысяч футболистов, тренеров и сотрудников клубов. Выявлено 4 заболевших, чьи имена не разглашаются. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Заразившиеся коронавирусом изолированы на десять дней, рассматривается вопрос о повторном тестировании.

Напомним, 14 сентября футбольная команда «Енисей» отправлена на карантин из-за коронавируса.