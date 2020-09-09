Коронавирус в мире: последние новости о COVID-19 к 16 сентября - найдено вещество, которое блокирует вирус, в Бразилии число заражённых снижается, а в Чехии опасаются нехватки мест в больницах

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Найдено вещество, которое блокирует вирус, в Бразилии число заражённых снижается, а в Чехии опасаются нехватки мест в больницах; эти и другие новости в событиях дня на Сиб.фм.

К 16 сентября количество заражённых коронавирусной инфекцией в мире составило 29 520 775 человек, из которых 939 827 — умерли, 21 521 708 — выздоровели.

ВОЗ назвала критерии для одобрения вакцины от COVID-19

В ВОЗ заявили, что не одобрят ни одну вакцину от коронавируса, которая не будет полностью безопасна и эффективна. Представитель организации Маргарет Харрис подчеркнула на вчерашнем официальном брифинге, что ждёт результатов от всех государств, где вакцины проходят третью фазу испытаний.

"Ни одна вакцина, которая сейчас используется, не завершила третью фазу тестирования. Все наши партнеры докладывают нам об их активности. Что ВОЗ хотела бы получить, так это чёткую информацию о вакцинах и результаты. Как заявил генеральный директор ВОЗ, мы не одобрим ни одну вакцину, которая не будет полностью безопасна и не будет доказана её эффективность", — заявила Харрис.

Американские учёные нашли вещество, блокирующее коронавирус

Самое маленькое белковое соединение, нейтрализующее коронавирус, нашли учёные Питсбургского университета в США. Сливаясь с частью иммуноглобулина, оно образует препарат Ab8 и приобретает функции полноразмерного антитела. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на журнал Cell.

По мнению специалистов, даже низкие дозы Ab8 снижали количество вирусных частиц у заражённых коронавирусом лабораторных животных.

"Учёные отмечают, что маленький размер молекулы увеличивает её способность к диффузии в тканях, помогает лучше нейтрализовать вирус, а также позволяет вводить препарат ингаляционным способом", — говорится в результатах исследования.

В Чехии опасаются нехватки мест в больницах

Чехию захлестывает вторая волна пандемии COVID-19, и доступных мощностей медицинских учреждений может не хватить для госпитализации всех заражённых с тяжёлыми признаками заболевания. Об этом заявил уполномоченный чешского правительства по вопросам науки и исследований Роман Прымула во время выступления по Чешскому телевидению.

В стране каждый день увеличивается суточный показатель новых случаев заражения коронавирусом. Темпы распространения COVID-19 стали одними из наиболее высоких среди европейских стран.

По словам Прымулы, в настоящий момент для властей является главным остановить резкий рост числа заражённых. В противном случае уже примерно через 1,5 месяца в Чехии будет не хватать койко-мест для больных с осложнениями, которые вызывает вирус. Он также считает возможным восстановить удалённое обучение в вузах, а в школах нужно обязать учеников не снимать медицинские маски.

В Чехии, население которой составляет почти 10,7 миллиона человек, общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии достигло 35 401 человека, скончались 453 пациента, 21 209 граждан выздоровели.

Приостановлены испытания американской вакцины

Приостановлены испытания вакцины от коронавируса, разработанной шведской фармацевтической компанией AstraZeneca при сотрудничестве с Оксфордским университетом, пишет агентство Reuters.

Испытания были приостановлены из-за появления у одной из участниц тестирования в Великобритании побочного эффекта. По данным агентства, работа над препаратом не возобновится по меньшей мере до середины текущей недели.

Речь идёт о препарате AZD1222. Испытания были остановлены по всему миру. Однако разработчики препарата так и не сказали, какие именно проблемы со здоровьем начались у заболевшего пациента — его диагноз остаётся не названным. Известно только, что речь идёт о неожиданной и опасной для жизни реакции, которая могла проявиться вне зависимости от вакцинирования.

В Бразилии снижается число заражённых

Количество заразившихся коронавирусом в Бразилии снижается. Таковы данные ресурса Worldometers.

Буквально накануне бразильские врачи диагностировали 19 089 новых случаев заражения коронавирусом. После 40 — 50 тысяч новых диагнозов каждый день, подобный уровень кажется нереальным, но в Бразилии пандемия явно идёт на спад.

Нынешний рекордсмен — Индия. Там заразились 81 911 человек. Даже в Соединённых Штатах, которые находятся на первом месте коронавирусной статистики, теперь заражается меньше.

Напомним, 14 сентября врачи объяснили скачок заболеваемости коронавирусом в России.