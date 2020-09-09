Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 16 сентября - у футболистов из Красноярска коронавирус, в Горном Алтае отменили ограничения, а на популярных курортах страны вирус свирепствует

Фотографии с сайта pixabay.com и Global Look Press

У футболистов из Красноярска коронавирус, в Горном Алтае отменили ограничения, а на популярных курортах страны вирус свирепствует; эти и другие новости в обзоре Сиб.фм.

К 15 сентября количество заражённых коронавирусной инфекцией в России составило 1 073 849 человек, из которых 18 785 — умерли, 884 305 — выздоровели.

Коронавирус обнаружили в воде и пище

Роспотребнадзор выявил 46 случаев, когда коронавирус в регионах России находили в воде и пище. Об этом сегодня на заседании президиума Российской академии наук заявила глава службы Анна Попова. Её слова передаёт "ТАСС".

Исследования на наличие коронавируса в воде и пище начали проводить 3 сентября этого года во всех регионах России. Для этого используется методика, разработанная центром «Вектор», берутся пробы как питьевой, так и сточной воды.

У футболистов красноярского "Енисея" подтвердился коронавирус

Тесты на коронавирус четырёх футболистов красноярского футбольного клуба "Енисей", сданные по возвращении команды из Ярославля, вновь показали положительный результат. Об этом сообщил главный тренер красноярской команды Александр Тарханов.

"По прибытии в Красноярск вся команда ещё раз сдала тесты на коронавирус, у шестерых вновь положительный результат, четверо из них футболисты", — сказал Тарханов.

По словам главного тренера, все игроки сейчас находятся на самоизоляции. Будет ли "Енисей" играть ближайший матч, тоже пока не известно.

19 сентября в 10-м туре ФНЛ у "Енисея" запланирован домашний матч с московским "Торпедо".

В Горном Алтае отменили ограничения

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин объявил о внесении изменений в распоряжение о режиме повышенной готовности. Об этом сообщает издание «Звезда Алтая».

«Несмотря на то что новые случаи продолжают регистрироваться каждый день, необходимо понимать, что основной прирост заболевших по-прежнему даёт Кош-Агачский район. В Горно-Алтайске и других муниципалитетах прирост значительно ниже, что позволяет нам несколько смягчить введенные ранее ограничения», – сказал глава.

В регионе снимается запрет на работу кинотеатров и детских лагерей всех типов, плавательных бассейнов, а также на проведение театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных мероприятий.

Также в регионе снимается и запрет на работу музеев, численность групп при этом ограничена до пяти человек, сохраняются требования к социальной дистанции.

В то же время режим самоизоляции для граждан в возрасте от 65 лет продлён до 2 октября текущего года. В Республике Алтай сохраняется обязательный масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий.

На популярных российских курортах вспыхнули новые очаги

На популярных среди российских туристов курортах Крыма за последнюю неделю зафиксировано почти три сотни новых очагов коронавирусной инфекции. Об этом сообщила глава управления Роспотребнадзора по региону и Севастополю Наталья Пеньковская, сообщает "РИА Новости".

Согласно данным ведомства, речь идёт о возникновении 296 ранее незарегистрированных очагов COVID-19, из них 94 процента — очаги с одним случаем заражения.

При этом, подчеркнула Пеньковская, особый рост инфицирования наблюдается в Симферополе, Бахчисарайском и Кировском районах республики.

«Это те регионы, в которых на сегодня максимальный уровень заболеваемости», — пояснила она.

Переболел — заразен 90 дней

Переболевший человек выделяет коронавирус до 90 дней. Об этом сегодня заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Наши наблюдения сегодня — до 48 дней <...>, а за рубежом есть до 90 дней. Человек, у которого уже нет симптомов, у которого прекрасная кровь, все показатели, но вирус из носа он выделяет", — рассказала она на заседании президиума РАН.

Напомним, сегодня были опубликованы данные независимого исследования по количеству россиян с иммунитетом к коронавирусу.