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Коронавирус в российских регионах нашли в воде и пище

сегодня 16:32

Фото pixabay.com

Коронавирус в России обнаружен в воде и пище; Роспотребнадзор выявил десятки нетипичных случаев инфекции в российских регионах.

Роспотребнадзор выявил 46 случаев, когда коронавирус в регионах России находили в воде и пище. Об этом во вторник, 15 сентября, на заседании президиума Российской академии наук заявила глава службы Анна Попова, передаёт ТАСС.

Исследования на наличие коронавируса в воде и пище начали проводить 3 сентября 2020 года во всех регионах России. Для этого используется методика, разработанная центром «Вектор», берутся пробы как питьевой, так и сточной воды.

«Более 40 миллионов тестов на сегодняшний день проведено, — отметила Попова. — Это уже 280 тысяч тестов на миллион населения».

По словам Поповой, более половины российских пациентов переносят коронавирусную инфекцию без симптомов или в лёгкой форме. При этом Россия является одним из лидеров по охвату населения тестами на COVID-19.

Напомним, в России за минувшие сутки выявили 5 529 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, с начала пандемии зарегистрировано более миллиона случаев COVID-19.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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коронавирус
инфекция

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