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Коронавирус закрыл четыре школы в Омске

сегодня 08:06

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм и из открытых источников

В Омской области из-за коронавируса на карантин закрывают классы и школы; уже известно о четырёх учреждениях.

По информации министерства образования Омской области, в четырёх школах региона введён карантин из-за коронавирусной инфекции.

В столице региона отправлены на карантин по одному классу в школах № 133 и № 135, а также в гимназии № 43. Там коронавирус нашли у учеников.

Полностью закрыта на карантин из-за коронавируса Знаменская средняя общеобразовательная школа. Учащиеся направлены на дистанционное обучение.

Кроме школ в Омской области на карантин закрывают и дошкольные учреждения. Закрыты Муромцевский детский сад № 4 и детский сад № 245 в Омске. Отправлены на изоляцию дети двух групп в детском саду «Родничок» в Крутинском районе.

Напомним, в Кемеровской области вернули обязательную самоизоляцию.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Омская область
коронавирус

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