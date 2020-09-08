«Кросс нации – 2020»: как зарегистрироваться на забег в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Всероссийский день бега пройдёт в Новосибирске в субботу, 19 сентября; инструкция, как зарегистрироваться на «Кросс нации – 2020».

В субботу, 19 сентября, новосибирцы выйдут на «Кросс нации – 2020». Чтобы попасть на соревнования, нужно пройти электронную регистрацию. Подробная инструкция, как пройти оформление на забеги.

Чтобы попасть на «Кросс нации» на Михайловской набережной, нужно заполнить форму на официальном сайте.

Здесь обязательными полями являются адрес электронной почты, номер телефона, имя и фамилия, дата рождения и пол. Также потребуется выбрать дистанцию – 5 000 или 10 000 метров.

Первым 500 участникам будет выдан электронный чип с номером. Для этого понадобится медицинская справка. Во время регистрации нужно будет согласиться с пунктом «Я предупреждён о том, что при получении нагрудного номера необходимо предъявление медицинской справки и документа, подтверждающего личность»

Для её получения нужно пройти полное обследование в спортивном диспансере или указанном медучреждении. Цена зависит от заведения. При необходимости предоставления допуска на соревнование по справке можно получить в том же учреждении. Допуск нужно будет предоставить организаторам на старте.

Напомним, участие в кроссе нации смогут принять не все желающие. Самыми молодыми участниками станут новосибирцы 2001-2005 г. р., которые выйдут на дистанцию 5 000 метров.