«Кросс нации – 2020»: программа забегов в Новосибирске

Фото с сайта sportsoyuznsk.ru и Густаво Зырянова / Сиб.фм

Всероссийский день бега стартует в субботу, 19 сентября; по программе «Кросс наций – 2020» пройдут два забега на 5 и 10 километров.

Всероссийский день бега «Кросс наций – 2020» пройдёт в субботу, 19 сентября, на Михайловской набережной. Новосибирцы выйдут на две дистанции – 5 000 и 10 000 метров. Полная программа соревнований представлена на официальном сайте «Спорт Союз».

Программа соревнований:

- 08:30 – начало работы раздевалок и камер хранения;

- 08:30 – 10:30 – получение номеров в день соревнований 5 000 метров;

- 08:30 – 11:00 – получение номеров в день соревнований 10 000 метров;

- 11:00 – старт 5 000 метров – девушки и юноши 2001-2002 г. р.;

- 11:00 – старт 5 000 метров – женщины и мужчины 2000 г. р. и старше;

- 11:30 – старт 10 000 метров – женщины и мужчины 2000 г. р. и старше;

- 12:00 – награждение победителей и призеров на дистанции 5 000 метров;

- 13:00 – награждение победителей и призеров на дистанции 10 000 метров.

Принять участие в соревнованиях смогут новосибирцы разных возрастов: на первый забег 5 000 метров выйдут девушки и юноши 2001-2005 г. р., на второй – 2000 г. р. и старше. Дистанцию 10 000 метров смогут покорить спортсмены и спортсменки 2000 г. р. и старше.

На сайте также уточняется, что по итогам забега 10 000 метров победителей разделят на три возрастные группы:

- 20-35 лет (2000 -1985 г. р.);

— 36-55 лет (1984 — 1965 г. р.);

— 56 лет и старше (1964 г. р. и старше).

После награждения пройдёт официальная церемония закрытия соревнований.

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