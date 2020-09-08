«Кросс нации – 2020» в Новосибирске: кто сможет принять участие в забегах

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Всероссийский день бега пройдёт в Новосибирске в субботу, 19 сентября; на дистанцию в 10000 метров выйдут спортсмены 2000 г.р. и старше.

«Кросс нации – 2020» стартует в субботу, 19 сентября, в Новосибирске. В этот день спортсмены выйдут на две дистанции – 5 000 метров и 10 000 метров. Самые молодые сибиряки – 2001-2005 г. р. смогут выйти только на первый забег. Информация о соревнованиях представлена на сайте «Спорт Союз».

Всего в Новосибирске будет три забега:

- 5 000 метров – девушки и юноши 2001-2005 г. р.;

- 5 000 метров – женщины и мужчины 2000 г. р. и старше;

- 10 000 метров – женщины и мужчины 2000 г. р. и старше.

Спортсменов, покоривших дистанцию в 10 000 метров, при награждении разделят на три возрастные группы.

- 20-35 лет (2000-1985 г. р.);

- 36-55 лет (1984-1965 г. р.);

- 56 лет и старше (1964 г. р. и старше).

Напомним, программа соревнований на Всероссийский день бега в Новосибирске уже известна. Первые забеги стартуют уже в 11 утра.