Кто из новых депутатов горсовета Новосибирска потратил на выборы меньше всех – топ-10
Фото из открытых источников
Расходы некоторых кандидатов в новосибирский горсовет на выборах 2020 года перевалили за 3 миллиона рублей; практика показала, что большие расходы не всегда гарантируют победу.
Вложить в предвыборную гонку миллионы рублей — не значит прийти к финишу первым. Некоторые кандидаты в депутаты горсовета Новосибирска потратили на агитацию весьма скромные суммы, но при этом получили необходимую поддержку избирателей.
Сиб.фм на основании данных сайта городской избирательной комиссии Новосибирска составил топ-10 кандидатов-победителей, вложивших в кампанию меньше всего денег.
Первое место: Хельга Пирогова, самовыдвиженец.
Потратила 39 813 рублей.
Второе место: Антон Картавин, самовыдвиженец.
Потратил 45 492 рублей.
Третье место: Александр Бурмистров, КПРФ.
Потратил 71 200 рублей.
Четвёртое место: Евгений Лебедев, ЛДПР.
Потратил 81 668 рублей.
Пятое место: Светлана Каверзина, самовыдвиженец.
Потратила 100 000 рублей.
Шестое место: Леонид Рыбин, «Родина».
Потратил 105 640 рублей.
Седьмое место: Екатерина Митряшина, «Единая Россия».
Потратила 115 808 рублей.
Восьмое место: Виктор Стрельников, КПРФ.
Потратил 150 000 рублей.
Девятое место: Павел Чернышёв, «Единая Россия».
Потратил 153 095 рублей.
Десятое место: Георгий Андреев, КПРФ.
Потратил 165 165 рублей.
Напомним, ранее Сиб.фм составил топ-10 самых дорогих предвыборных кампаний в горсовет.
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