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Кто из новых депутатов горсовета Новосибирска потратил на выборы меньше всех – топ-10

сегодня 13:49

Фото из открытых источников

Расходы некоторых кандидатов в новосибирский горсовет на выборах 2020 года перевалили за 3 миллиона рублей; практика показала, что большие расходы не всегда гарантируют победу.

Вложить в предвыборную гонку миллионы рублей — не значит прийти к финишу первым. Некоторые кандидаты в депутаты горсовета Новосибирска потратили на агитацию весьма скромные суммы, но при этом получили необходимую поддержку избирателей.

Сиб.фм на основании данных сайта городской избирательной комиссии Новосибирска составил топ-10 кандидатов-победителей, вложивших в кампанию меньше всего денег.

Первое место: Хельга Пирогова, самовыдвиженец.

Потратила 39 813 рублей.

Второе место: Антон Картавин, самовыдвиженец.

Потратил 45 492 рублей.

Третье место: Александр Бурмистров, КПРФ.

Потратил 71 200 рублей.

Четвёртое место: Евгений Лебедев, ЛДПР.

Потратил 81 668 рублей.

Пятое место: Светлана Каверзина, самовыдвиженец.

Потратила 100 000 рублей.

Шестое место: Леонид Рыбин, «Родина».

Потратил 105 640 рублей.

Седьмое место: Екатерина Митряшина, «Единая Россия».

Потратила 115 808 рублей.

Восьмое место: Виктор Стрельников, КПРФ.

Потратил 150 000 рублей.

Девятое место: Павел Чернышёв, «Единая Россия».

Потратил 153 095 рублей.

Десятое место: Георгий Андреев, КПРФ.

Потратил 165 165 рублей.

Напомним, ранее Сиб.фм составил топ-10 самых дорогих предвыборных кампаний в горсовет.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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