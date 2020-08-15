Ленин останется на месте: конкурс концепций по перепрофилированию Мавзолея отменён

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Объявленный конкурс по ре-использованию Мавзолея Ленина взбудоражил общественность, независимо от политических пристрастий; политологи нашли в инициативе доказательства теории заговора или обыкновенную PR-акцию.

Союз архитекторов отказался от проведения конкурса на лучшую идею использования Мавзолея Ленина. Об этом ТАСС заявил глава организации Николай Шумаков.

Эксперт сообщил: намерения Союза были поняты неправильно, в них не было никакой политической подоплёки – только желание собрать банк концепций и идей для последующего использования в будущем, лет через пятьдесят.

Ранее неоднократно предпринимались попытки начать дискуссию о необходимости захоронения Ленина, но каждый раз инициатива затихала по том или иным причинам.

Напомним, 15 августа Пелагея предстала в образе Мерилин Монро.