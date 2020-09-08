Масштабный пожар на Тульской: пострадало имущество соседей

Фото ACT 54

Неспокойной выдалась ночь для жителей нескольких частных домов по улице Тульской в Новосибирске; загорелся дом №452/2 и пламя грозило перекинуться на соседние здания.

На место пожара прибыло шесть машин и 24 человека, пожар удалось в течение 17 минут. Пожару присвоена высшая степень сложности. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, огонь повредил два дома, надворные постройки, гараж, в котором было авто, и ещё две автомашины.

Напомним, в ночь на 15 сентября возник масштабный пожар в Ленинском районе Новосибирска.