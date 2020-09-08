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Мать спала пьяная: спасатели вывели с балкона годовалого ребёнка

сегодня 09:49

Фото pixabay.com и МАСС Новосибирск

Спасатели МАСС днём 14 сентября помогли маленькой девочке; родственники закрыли её на балконе.

Днём 14 сентября на телефон оперативного дежурного МАСС позвонила женщина и объяснила, что на соседнем с её квартирой балконе долгое время слышится детский плач. На балконе находится маленький ребёнок, дверь в квартиру никто не открывает.

По указанному адресу выехал оперативный экипаж спасателей МАСС. Прибыв на место, спасатели с помощью лестницы попали на балкон второго этажа, где обнаружили запертую годовалую девочку. Открыв балконную дверь, спасатели завели девочку в квартиру и провели разведку помещения. В квартире находились бабушка и мама девочки. При этом мать ребёнка крепко спала в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Ребёнок был передан прибывшим на место сотрудникам отдела полиции.

Напомним, накануне спасатели помогли любопытному ребёнку.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

МАСС
Новосибирск

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