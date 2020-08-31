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Медленный убийца: трансжиры медленнее вирусов приводят к смерти, зато надёжнее

сегодня 22:17

Фото pixabay.com

Пандемия коронавируса продолжается; ВОЗ заявила о необходимости устранения трансжиров в продуктах через три года.

Трансжиры ежегодно уносят жизнь полумиллиона человек по всему миру через ишемическую болезнь сердца, другие заболевания не менее смертельны. Воздействие трансжиров на здоровье разрушительно, нет буквально ни одного органа, который они не поражают, вызывая целый букет болезней от рака, сахарного диабета до болезни Альцгеймера.

Об этом пишет «Профиль».

По данным ВОЗ, трансжиры являются причиной смертей от сердечно-сосудистых заболеваний в 6%-8% в США, Египте, Латвии. Россия показывает долю в 2%, но есть страны, где смертность в два раза ниже.

В России уровень содержания трансжиров в продукции не может быть выше 2%, но ВОЗ классифицирует это как «менее строгие ограничения», то есть ещё есть потенциал для снижения.

ВОЗ рекомендует потребление трансжиров не больше 1% суточной нормы калорий.

Напомним, 31 августа врачи пояснили, как отличить деменцию от забывчивости.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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