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Михаил Боярский внезапно потерял сознание перед вакцинацией от коронавируса

вчера 22:58

Фото pixabay.com

Михаилу Боярскому стало плохо перед вакцинацией от коронавируса; актёр внезапно потерял сознание.

Народному артисту РСФСР Михаилу Боярскому стало плохо в кабинете врача, куда он пришел, чтобы привиться против гриппа. Инцидент случился в городской поликлинике 39 в Санкт-петербурге, где постоянно проживает актёр.

Перед вакцинацией врач осмотрел 70-летнего актера, а в какой-то момент надавил на лимфоузлы, после чего у Боярского скакнуло давление. Как сообщают местные СМИ, артист пробыл в кабинете около пяти минут, а затем оттуда раздался крик: "Боярскому плохо!".

Как выяснилось, Боярский потерял сознание. В настоящее время 70-летний артист чувствует себя нормально, ему сделали прививку. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Ранее Лидер ЛДПР Владимир Жириновский привился от коронавируса российской прививкой, получившую название «Спутник V». Политик стал участником больших пострегистрационных исследований этого препарата вместе с ещё 40 тыс. граждан РФ.

Напомним, врач рассказала, можно ли ставить прививку уже после того, как переболел коронавирусной инфекцией.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

вакцинация
Михаил Боярский

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