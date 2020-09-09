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Михаил Ефремов может весь срок отбыть в СИЗО

вчера 22:43

Фото pixabay.com

Поклонники актёра и его сестра отмечают, что Ефремов не боится тюремного заключения; начальник СИЗО хочет оставить актёра там на весь срок.

Заслуженный артист России Михаил Ефремов находится в СИЗО с самым большим актовым залом в Москве. У него с собой – текст новой пьесы. Начальник следственного изолятора высказал инициативу по оставлению Ефремова в нём на весь срок: «Он очень здесь нужен». Подробности поведал StarHit.

Сестра Ефремова заявила, что для Михаила гораздо страшнее заключения невозможность заниматься любимым делом и не нужно лишать страну одного из лучших артистов. По её словам, если Ефремову дадут возможность ставить в СИЗО спектакли и играть в них, то многие актёры поддержат начинание и примут участие в этих постановках. При этом сестра ссылается на слова артистов, впрочем, не называя никакие имена. Сестра Михаила отметила позитивное влияние на его организм регулярного питания и сна во время нахождения в СИЗО.

Напомним, 14 сентября стало известно меню Ефремова в СИЗО.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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