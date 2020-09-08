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Минимальную почасовую зарплату предложили ввести в России

сегодня 07:34

Фото pixabay.com

Правительство России предложило ввести в стране минимальную зарплату в час; сделать это предполагается с 2021 года.

В России предложили ввести минимальную зарплату в час. Пункт об обсуждении этого вопроса включён в предложения правительства России к проекту Генерального соглашения между кабинетом министров, работодателями и профсоюзами на 2021-2023 годы. Об этом сегодня, 15 сентября, пишет газета «Известия».

Согласно документам, сторонам предстоит сформулировать совместную позицию по данному вопросу. Уточняется, что почасовой МРОТ может быть применен «для занятых по краткосрочным трудовым договорам, в первую очередь работникам с почасовой оплатой труда». Подобные нормы минимальной почасовой зарплаты приняты во многих развитых странах.

Эксперты указывают на вопросы, связанные с вычислением минимальной стоимости часа. Если при расчетах отталкиваться от МРОТ, она будет различаться в зависимости от региона и месяца.

Напомним, в России увеличат материнский капитал.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Россия
зарпла

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