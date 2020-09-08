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Многодетные семьи в Бурятии освободили от уплаты транспортного налога

сегодня 18:14

Фото pixabay.com

Многодетные семьи Бурятии освободили от транспортного налога; за принятие нормативно-правового акта проголосовало подавляющее большинство Народного Хурала.

Депутаты Бурятии приняли закон, освободивший многодетные семьи от транспортного налога. За принятие нормативно-правового акта проголосовали 53 из 55 парламентариев, присутствовавших во вторник на очередной сессии Народного Хурала республики.

«Закон касается семей, в которых воспитываются трое и более несовершеннолетних детей. Экономия таких семей в общем по республике составит 30,2 млн рублей в год», — пояснила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

Проект закона был разработан министерством социальной защиты населения Бурятии. Согласно нормативно-правовому акту от уплаты транспортного налога полностью освобождается один из родителей в отношении одного зарегистрированного на него легкового автомобиля мощностью двигателя до 200 лошадиных сил включительно (до 147,1 кВт).

Норма нового закона начнет действовать с 2021 года, когда владельцы транспортных средств будут уплачивать налог за 2020 год, информирует ТАСС.

Напомним, Центробанк РФ существенно ограничит россиян в правах в спорах против банков.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

Республика Бурятия
транспортный налог
многодетные семьи

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