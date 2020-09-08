Можно всё: гибкая диета с пончиками и фастфудом

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Гибкая диета сильно отличается от диет в привычном понимании. Плюсы и минусы необычной диеты разобрал журнал Cosmopolitan.

Принципы гибкой диеты

Гибкая диета основана на понимании того, вмещаются ли твои блюда в рассчитанный для тебя баланс КБЖУ (калории, белки, жиры и углеводы). То есть никто не запрещает съесть гамбургер или пончик, если их показатели укладываются в установленные мерки.

Другой важный момент — дефицит калорий, благодаря которому начинается процесс похудения. Максимальная калорийность еды за день должна быть несколько меньше стандартных требований для поддержания веса.

Для того чтобы вычислить точное число калорий, сначала рассчитывается базальная скорость метаболизма (БСМ) — именно поэтому перед началом диеты стоит посоветоваться с врачом или хотя бы рассчитать её с помощью онлайн-калькулятора.

У тех, кто много двигается и занимается спортом, ежедневное число калорий увеличивается, и это тоже нужно учитывать.

Сколько можно есть?

В зависимости от задач диеты — похудение или улучшение мышечного корсета — меняется соотношение макронутриентов: белков, жиров и углеводов. Известно, что в грамме белка и углеводов — 4 калории, а в жирах — 9. Для этих расчётов тоже существуют специальные программы и калькуляторы.

Меню диеты гибкое

Очевидно, что правильное питание полезнее сладостей и фастфуда, но для многих жёсткие ограничения других диет превращаются в отказ от диеты вообще. А на гибкой диете можно в принципе есть всё, если оно укладывается в дневную норму.

Например, 250 ккал – это большой пончик с шоколадом. А на второй чаше весов — салат из овощей с маслом плюс горсть клубники на десерт. Каждый может выбрать блюдо себе по душе!

Плюсы и минусы гибкой диеты

Преимущество гибкой диеты очевидно: свобода выбора. Не нужно отказываться от торта в ресторане или от шашлыка в компании друзей. К правильному питанию можно привыкать постепенно, а не забывать все любимые блюда в один миг.

Недостатки вытекают из преимуществ. Слабовольные люди будут питаться чем попало, а потом голодать до следующего утра. Подобный подход неизбежно станет причиной плохого самочувствия и настроения, а также плохо скажется на здоровье организма в целом.

Кроме того, гибкая диета не учитывает дозировку витаминов и минералов, необходимых для нормальной жизни. Выбирая её, нужно быть готовым к постоянному ведению дневника питания, чтобы не сбиться с верного пути.

Напомним, вчера врач рассказал о нюансах любимой Дженнифер Энистон зональной диеты.