На одного пассажира – одна кошка: «Аэрофлот» рассказал, сколько домашних животных можно перевозить в самолёте

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Правила перевозки домашних животных в самолёте изменятся; о нововведениях рассказали в «Аэрофлоте».

С 15 сентября авиакомпания «Аэрофлот» введёт новые правила для перевозки животных. Теперь перевозить кошек и собак смогут только совершеннолетние пассажиры. Об этом компания рассказала в своём сообщении.

Также один пассажир сможет провезти только одно животное. Однако в новом правиле есть и исключения для котят и щенков: в одном контейнере можно перевозить до трёх малышей в возрасте от 8 недель до 6 месяцев.

В сообщении отмечается, что место перевозки, салон или багажный отсек зависит от размеров и веса клетки с питомцами. Для пассажиров, которые хотят перевезти несколько взрослых животных, предлагают воспользоваться услугами грузового подразделения компании.

В «Аэрофлоте» добавили, что такие нововведения соответствуют и международной практике.

«Вводятся другие изменения. Перед путешествием владелец в обязательном порядке должен прикрепить к контейнеру бирку установленного образца с контактными данными для связи. Стикер для заполнения данных на животное предоставляется в аэропорту на стойке регистрации», – говорится в сообщении.

Напомним, 13 сентября на туристическом портале Новосибирской области рассказали о том, что в аэропорту Толмачёво сдать тест на коронавирус может любой желающий.