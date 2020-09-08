На ТНТ стартует 21-й сезон «Битвы экстрасенсов»

Фото ТНТ

Кто из экстрасенсов отправил на «Битву» своего брата? И каким будет полный состав 21-го сезона самого популярного мистического проекта? С 26 сентября на ТНТ!

На ТНТ стартует 21-й сезон «Битвы экстрасенсов» — проекта, который навсегда изменил представление людей об экстрасенсорике и человеческих возможностях. Кажется, что за 13 лет существования шоу зрители видели всё. Но это не так! К шоу «Битва экстрасенсов» нельзя применить законы физики и логики. На протяжении 21-го сезона на глазах у зрителей происходит настоящая магия. Неосязаемые силы и необъяснимые явления помогают поверить в чудеса здесь и сейчас. В новом сезоне ТНТ снова удивит тех, кто до сих пор не верит.

Из-за пандемии в этом году кастинг в 21-й «Битвы экстрасенсов» впервые был полностью дистанционный. Его можно было пройти по видеосвязи, не выходя из дома, из любой точки мира, из любой деревни или села — везде, где есть интернет. Поэтому на кастинге впервые появились те ясновидящие, которые раньше не могли доехать до места его проведения. Среди них оказались новые неожиданные таланты!

Заявки на кастинг подали почти 4000 человек со всего мира — от Норвегии и Испании до Иордани и Уганды. Конкурс в 21-й сезон был высочайший: больше 300 человек на одно место! Но в проект пройдут, как всегда, самые сильные и интересные экстрасенсы.

А их на кастинге было немало. Так, на отборе оказался человек, который называет себя внуком Джуны, известная мистическая писательница, футуристический модельер, казахская полицейская, пермский чревовещатель, секретный шаман из Владивостока и квантовый таролог из Якутии, в арсенале которой 750 колод карт и 13 черепов животных. А одна из участниц кастинга впервые в истории проекта надеется победить с помощью искусственного интеллекта, советуясь на испытаниях с голосовым помощником Алисой. Также на кастинге был замечен младший брат одного из самых известных победителей проекта прошлых лет.

Кто из претендентов пройдет все испытания кастинга и станет участником 21-й «Битвы»? Чем удивят экстрасенсы видавших виды и ничему не верящих скептиков?

Узнаем 26 сентября в 18.30 в новом сезоне «Битвы экстрасенсов» на ТНТ!