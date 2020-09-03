Начальника райотдела полиции в Новосибирске будут судить за взяточничество

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В Новосибирске полицейские брали взятки у местного бизнесмена; в ходе расследования обвиняемые не отрицали факта получения денег.

Следственные органы передали в суд уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела участковых полиции и его заместителя в Дзержинском районе Новосибирска. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, с августа 2018 года по февраль 2019 года полицейские получали взятки от одного из предпринимателей Дзержинского района Новосибирска, который самовольно занял земельные участки и установил на них торговые точки. Злоумышленники получили от бизнесмена более 300 тысяч рублей за то, что заранее предупреждали его о рейдах сотрудников администрации. В это время он приостанавливал свою деятельность и избегал наказания.

В ходе следствия полицейские признали факт получения денег.

Также начальник отдела участковых приказал подчинённому не фиксировать факт незаконной продажи алкоголя в торговом объекте.

«За указанные действия сотрудник полиции систематически получал от предпринимателя взятки в виде алкогольной продукции, канцелярских товаров и продуктов питания на общую сумму 11 276 рублей», — говорится в сообщении.

Напомним, в начале сентября следователи завершили рассмотрение уголовного дела в отношении экс-начальника отдела участковых полиции в Дзержинской районе Новосибирска.