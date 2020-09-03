Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
ВЫБОРЫ - 2020

Лента новостей

Начальника райотдела полиции в Новосибирске будут судить за взяточничество

сегодня 15:24

Фото pixabay.com, из открытых источников

В Новосибирске полицейские брали взятки у местного бизнесмена; в ходе расследования обвиняемые не отрицали факта получения денег.

Следственные органы передали в суд уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела участковых полиции и его заместителя в Дзержинском районе Новосибирска. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, с августа 2018 года по февраль 2019 года полицейские получали взятки от одного из предпринимателей Дзержинского района Новосибирска, который самовольно занял земельные участки и установил на них торговые точки. Злоумышленники получили от бизнесмена более 300 тысяч рублей за то, что заранее предупреждали его о рейдах сотрудников администрации. В это время он приостанавливал свою деятельность и избегал наказания.

В ходе следствия полицейские признали факт получения денег.

Также начальник отдела участковых приказал подчинённому не фиксировать факт незаконной продажи алкоголя в торговом объекте.

«За указанные действия сотрудник полиции систематически получал от предпринимателя взятки в виде алкогольной продукции, канцелярских товаров и продуктов питания на общую сумму 11 276 рублей», — говорится в сообщении.

Напомним, в начале сентября следователи завершили рассмотрение уголовного дела в отношении экс-начальника отдела участковых полиции в Дзержинской районе Новосибирска.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

0

Теги

Новосибирская область
полиция
взятка

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

37927
122 смерти за сутки: коронавирус в России
25525
Коронавирус в мире: последние новости о COVID-19 к 9 сентября - гробы для нарушителей масочного режима в Индонезии, карантин словацкого министра, очаг в отделении ООН
18846
Карантин в школах Новосибирской области: Минздрав и Минобразование подписали совместный приказ
18547
Три смерти и 56 новых заболевших: коронавирус в Новосибирске на 10-35 9 сентября
16261
Ещё 142 человека умерли от коронавируса в России: сообщение оперативного штаба
16130
Как укрепить иммунитет во время сезонных вирусов: советы новосибирских медиков
15951
Беда на пороге: Роспотребнадзор оценил риск проникновения в РФ чумы из Монголии