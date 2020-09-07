Награду в 500 тысяч объявили за информацию об опасных преступниках в Сибири

Фото ГУ МВД по Иркутской области

Полиция Иркутской области объявила вознаграждение до 500 тысяч рублей за помощь в установлении объявленных в федеральный розыск осуждённых; они сбежали во время следственного эксперимента.

В Иркутской области полиция объявила вознаграждение в 500 тысяч за информацию о месте нахождения Сергея Устюгова и Татьяны Никитиной. Осуждённые сбежали из-под конвоя 7 сентября. Уже 10 сентября беглецов объявили в федеральный розыск.

Вознаграждение выплатят в случае инициативного представления достоверной информации о беглецах, пока их ищут. Информация должна в итоге привести к задержанию разыскиваемых. По желанию гражданина выплата может носить конфиденциальный характер, сообщает «Иркутск сегодня».

На сегодняшний день в масштабной разыскной работе задействованы все наружные экипажи и оперативные подразделения, значительные силы управления Росгвардии и ГУ ФСИН. Ориентировки распространены в жилом секторе, местах массового скопления граждан, общественном транспорте. Уже проверены десятки садоводств и различных населённых пунктов. Проверяются пропускные пункты, в том числе на границах с другими субъектами. Значительная территория обследована с помощью авиации. Используются возможности служебно-разыскных собак, передают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Напомним, в Новосибирске объявили в розыск кладбищенского насильника.