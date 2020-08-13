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Наказал за проступок: пенсионер из Барнаула ударил ножом 17-летнего пасынка и угрожал убить его мать

сегодня 21:41

Фотографии с сайта pixabay.com

Инцидент произошёл в начале июня этого года; мужчина признал свою вину.

Пенсионера из Барнаула, который ударил ножом своего 17-летнего пасынка и угрожал убийством его матери, признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью. Мужчина отправлен в колонию на 3 года. Об этом сообщает региональный Следком.

Инцидент произошёл в начале июня этого года. 71-летний пенсионер выпивал алкогольные напитки, когда 17-летний пасынок пришёл домой. Мужчина решил наказать подростка за позднее возвращение и ударил его охотничьим ножом в живот. В итоге несовершеннолетний оказался в больнице, его здоровью был причинён тяжкий вред.

Как выяснилось позже, уже в ходе следствия, в этот же самый день пенсионер угрожал убийством всё тем же охотничьим ножом своей 40-летней сожительнице.

Житель Барнаула вину в содеянном признал, ранее он уже отбывал наказание за убийство. Мужчине назначили наказание в виде 3 лет исправительной колонии общего режима.

Напомним, 13 августа сибирячку привлекли к ответственности за угрозы в отношении судебного пристава.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

насилие
суд
угроза
Барнаул
подросток
домашнее насилие
пенсионер
удар ножом

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