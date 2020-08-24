Назван новый адвокат Ефремова

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Назван новый адвокат Ефремова; одиозного Эльмана Пашаева заменит юрист Роман Филиппов.

Осужденный за смертельное ДТП на Садовом кольце в Москве российский актёр Михаил Ефремов определился с новым адвокатом. Как сообщает ТАСС, защищать интересы в апелляцианной инстанции вместо одиозного Эльмана Пашаева будет Роман Филиппов.

Проо нового защитника осуждённого актёра известно, что статус адвоката Филиппов получил в 2014 году и с тех пор специализируется на гражданском и уголовном праве. В каких-либо громких и резонансных процессах не замечен.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня. Внедорожник артиста выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб. Пресненский суд приговорил актёра к восьми годам колонии общего режима и обязал выплатить 800 тысяч рублей потерпевшей стороне.

Напомним, 14 сентября Михаил Ефремов окончательно разорвал сотрудничество с адвокатом Эльманом Пашаевым.