Новосибирцы отдали за фото с собаками 66 тысяч рублей

Фото из группы «Приют Академгородка»

Более 65 тысяч рублей для приюта животных в Академгородке собрали в ходе недавней фотосессии; любой желающий мог сфотографироваться с дружелюбными и очень ласковыми собаками.

После затянувшегося из-за коронавируса перерыва приют в новосибирском Академгородке возродил традиционную благотворительную акцию — теперь все желающие снова могут делать профессиональные снимки с собаками, чтобы помочь бездомным животным. Все деньги, вырученные от продажи билетов на уличную фотосессию, направляются на содержание братьев наших меньших.

Как рассказала Сиб.фм директор приюта Галина Клебче, воскресная фотосессия прошла в мини-формате. Собак-моделей было в четыре раза меньше, да и стоимость «входного билета» на благотворительный сеанс немного поднялась. Тем не менее желающих поваляться на траве в обнимку с очаровательными хвостатыми было предостаточно.

«Обычно мы с полноценной фотосессии собираем около 100 тысяч рублей, а сейчас и с мини-версии получили 66 тысяч. Для нас это отличный результат», — объяснила директор приюта.

Она добавила, что повышенный интерес к мероприятию связывает с долгим перерывом — из-за пандемии традиционную акцию пришлось временно приостановить.

Зато уже следующая фотосессия не за горами. 27 сентября у новосибирцев снова появится возможность помочь бездомным животным, получив взамен профессиональные снимки и отличное настроение.

Напомним, ранее владелица взятой из приюта собаки рассказала об удивительном превращении животного.