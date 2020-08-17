Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
ВЫБОРЫ - 2020

Лента новостей

Новосибирцы отдали за фото с собаками 66 тысяч рублей

сегодня 16:41

Фото из группы «Приют Академгородка»

Более 65 тысяч рублей для приюта животных в Академгородке собрали в ходе недавней фотосессии; любой желающий мог сфотографироваться с дружелюбными и очень ласковыми собаками.

После затянувшегося из-за коронавируса перерыва приют в новосибирском Академгородке возродил традиционную благотворительную акцию — теперь все желающие снова могут делать профессиональные снимки с собаками, чтобы помочь бездомным животным. Все деньги, вырученные от продажи билетов на уличную фотосессию, направляются на содержание братьев наших меньших.

Как рассказала Сиб.фм директор приюта Галина Клебче, воскресная фотосессия прошла в мини-формате. Собак-моделей было в четыре раза меньше, да и стоимость «входного билета» на благотворительный сеанс немного поднялась. Тем не менее желающих поваляться на траве в обнимку с очаровательными хвостатыми было предостаточно.

«Обычно мы с полноценной фотосессии собираем около 100 тысяч рублей, а сейчас и с мини-версии получили 66 тысяч. Для нас это отличный результат», — объяснила директор приюта.

Она добавила, что повышенный интерес к мероприятию связывает с долгим перерывом — из-за пандемии традиционную акцию пришлось временно приостановить.

Зато уже следующая фотосессия не за горами. 27 сентября у новосибирцев снова появится возможность помочь бездомным животным, получив взамен профессиональные снимки и отличное настроение.

Напомним, ранее владелица взятой из приюта собаки рассказала об удивительном превращении животного.

Автор:
Мария Машанова
журналист

0

Теги

Новосибирская область
собаки

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

37958
122 смерти за сутки: коронавирус в России
25534
Коронавирус в мире: последние новости о COVID-19 к 9 сентября - гробы для нарушителей масочного режима в Индонезии, карантин словацкого министра, очаг в отделении ООН
18874
Карантин в школах Новосибирской области: Минздрав и Минобразование подписали совместный приказ
18554
Три смерти и 56 новых заболевших: коронавирус в Новосибирске на 10-35 9 сентября
16272
Ещё 142 человека умерли от коронавируса в России: сообщение оперативного штаба
16141
Как укрепить иммунитет во время сезонных вирусов: советы новосибирских медиков
15961
Беда на пороге: Роспотребнадзор оценил риск проникновения в РФ чумы из Монголии