Независимое исследование: антитела к коронавирусу выявлены у каждого шестого россиянина

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Частная медицинская сеть провела исследование; антитела к коронавирусу выявлены у 16,9 % пациентов.

Антитела к коронавирусу выявлены почти у каждого шестого пациента в России (16,9 %). Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на независимое исследование частной медицинской сети.

С мая по август в медицинском центре выполнили более 680 тысяч исследований.

«Положительные результаты теста на антитела класса G (IgG), говорящие о формировании иммунного ответа, получены накопительным итогом у 16,9 % россиян, прошедших исследование», — сообщили специалисты.

Кроме того, по данным Роспотребнадзора, в ряде регионов России уровень общего иммунитета к коронавирусной инфекции уже достиг 50 %. В рамках первого этапа исследования в июне-августе было обследовано более 74 тысяч человек в 26 субъектах страны.

«По результатам выявлено от 4,3 % до 50,2 % серопозитивных лиц (с иммунитетом, — прим. Сиб.фм) к новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении ведомства.

В 11 регионах уровень популяционного иммунитета составил более 20 %. Выше всего он у детей дошкольного и раннего школьного возраста. Также наибольший уровень популяционного иммунитета выявлен среди работников в сфере здравоохранения и образования.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 1 073 849 случаев коронавируса. Из них 18 785 привели к летальному исходу, 884 305 человек выздоровели.

Напомним, сегодня иммунолог назвал важное условие для скорейшей победы пандемии коронавируса.