Независимые депутаты от "Лиги Эффективности" прокомментировали возможное объединение с другими партиями

Фото предоставлено ГК "Стрижи"

Входящие в состав независимого объединения "Лига Эффективности" депутаты провели первую пресс-конференцию после выборов в горсовет и Заксобрание; победившие народные избранники рассказали о своих планах относительно возможного объединения с другими политическими силами.

Независимые депутаты, вошедшие в состав объединения "Лига Эффективности", провели первую после выборов пресс-конференцию в Новосибирске. Они рассказали, готовы ли примкнуть к каким-либо политическим силам в горсовете или парламенте региона.

Как ранее писал Сиб.фм, в "Лигу Эффективности" вошёл председатель совета директоров ГК "Стрижи", самовыдвиженец Илья Поляков, лидер регионального отделения партии "Зелёные" Игорь Украинцев, а также руководитель общественного клуба "Стрижи" Екатерина Шалимова и директор по строительству ГК "Альянс". Члены Лиги называют себе "объединением неравнодушных людей, готовых помогать другим и менять жизнь вокруг к лучшему конкретными делами вместо слов".

На пресс-конференции один из участников "Лиги Эффективности" Игорь Украинцев отметил, что члены объединения не готовы присоединяться к каким-либо политическим силам.

"Мы зависим только от наших избирателей и не собираемся примыкать к кому-то. Продолжим самостоятельное движение в рамках нашего объединения "Лига Эффективности", — подчеркнул Украинцев.

Он также добавил, что в Лиге готовы рассматривать предложение о сотрудничестве.

"Если кто-то захочет присоединиться к нам, то мы, наверное, будем рассматривать такие предложения с точки зрения эффективности конкретных людей. Мы же вливаться никуда не планируем", — сказал Игорь Украинцев.

Напомним, ранее Сиб.фм опубликовал список победителей на выборах в горсовет и Заксобрание Новосибирской области.