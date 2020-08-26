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Новосибирская область вошла в десятку регионов с наименьшей долей расходов на ЖКУ

сегодня 12:23

Фото pixabay.com

Жители Новосибирской области тратят на коммунальные услуги меньше, чем большинство регионов; в среднем у сибиряков на оплату ЖКУ уходит около 2,8 тысяч рублей в месяц.

В 2019 года среднестатистическая российская семья потратила на оплату ЖКУ около 4,8 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщило «РИА Новости».

По данным исследования агентства, больше всех за коммунальные услуги отдали жители Камчатского края — около 9 тысяч рублей, меньше всего — в Республике Алтай (2,3 тысячи).

Новосибирская область вошла в десятку регионов с самой низкой долей расходов на коммунальные услуги. В среднем жители региона тратят 2 768 рублей в месяц. Это составляет 7,7 % от общего бюджета среднестатистической семьи.

Напомним, в августе коммунальная авария превратила новосибирскую улицу в долину гейзеров.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

Новосибирская область
коммуналка

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