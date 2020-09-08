Новосибирские школьники разбили окно машины, чтобы украсть зонтик

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Трое несовершеннолетних из Новосибирска ограбили автомобиль в Первомайском районе; они разбили окно, чтобы вытащить из машины зонтик.

В Новосибирске трое подростков украли зонтик из припаркованной во дворе машины. Об этом Сиб.фм 15 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. Они разбили окно автомобиля и совершили мелкую кражу, добавил собеседник. Сейчас проводится проверка.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на улице Берёзовой, 15 в Первомайском районе трое школьников ограбили автомобиль и разбили его. Очевидцы также утверждали, что один из них пытался устроить поджог при помощи спичек.

Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося. О задержанных не сообщается.

Напомним, сегодня стало известно, что жительницу Новосибирска заставляют вернуть почти миллион рублей за угнанную машину.