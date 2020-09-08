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Новосибирские спасатели потушили крупный пожар на Тульской

сегодня 08:20

Фото пресс-службы ГУ МЧС в НСО

В Новосибирске случился крупный пожар; загорелся частный дом в Ленинской районе.

Сегодня поздно ночью, 15 сентября, спасателям удалось ликвидировать крупный пожар в Ленинском районе Новосибирска. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

“К полуночи удалось ликвидировать открытое горение. После проливки и разбора обгоревших конструкций полная ликвидационной последствий пожара завершена в 02:21”, — говорится в сообщении.

Как ранее писал Сиб.фм, вечером 14 сентября в региональную службу МЧС поступил сигнал о возгорании частного дома на улице Тульской в Новосибирске.

Весь дом был охвачен пламенем. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров.

Напомним, в масштабном пожаре на Тульской пострадало имущество соседей.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Новосибирская область
пожар

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