Новосибирские спасатели потушили крупный пожар на Тульской
Фото пресс-службы ГУ МЧС в НСО
В Новосибирске случился крупный пожар; загорелся частный дом в Ленинской районе.
Сегодня поздно ночью, 15 сентября, спасателям удалось ликвидировать крупный пожар в Ленинском районе Новосибирска. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
“К полуночи удалось ликвидировать открытое горение. После проливки и разбора обгоревших конструкций полная ликвидационной последствий пожара завершена в 02:21”, — говорится в сообщении.
Как ранее писал Сиб.фм, вечером 14 сентября в региональную службу МЧС поступил сигнал о возгорании частного дома на улице Тульской в Новосибирске.
Весь дом был охвачен пламенем. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров.
Напомним, в масштабном пожаре на Тульской пострадало имущество соседей.
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