Новосибирский зоопарк показал обед смешных сурикатов – видео

Фото и видео Kivuli Kivuli, архив зоопарка

Питомцев Новосибирского зоопарка развлекают даже во время обеда; чтобы добыть еду, мангустам и сурикатам нужно разобраться со специальным кормовым ящиком.

Чтобы разнообразить досуг мангустов и сурикатов, сотрудники Новосибирского зоопарка придумали специальный кормовой ящик. Об этом сообщается на странице учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

«[В ящике] 12 отсеков. В каждый из них мы помещаем угощения для животных – насекомых или кусочки их любимых фруктов. Туда же кладем что-нибудь еще: кору деревьев, солому, шишки, траву, листья и цветы. Мангусты и сурикаты рассматривают содержимое ящичков, принюхиваются, роются, ищут лакомства. Это один из примеров кормового обогащения среды», — говорится в сообщении.

По словам специалистов, новый способ кормления сильно оживляет жителей вольера. Животные с любопытством ищут пищу, обследуют все ящики.

«Интересно не просто найти вкусного таракана, а ещё и всё обнюхать и потрогать. Кормовой ящик со столь разнообразным содержимым занимает группу животных на длительное время», — рассказали сотрудники зоопарка.

Также ящик иногда закрывают сеткой, чтобы животные проявляли ловкость и стягивали её.

Напомним, Новосибирский зоопарк рассказал о сентябрьских малышах.