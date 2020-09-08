Новосибирский зоопарк показал повзрослевшего орангутана: сегодня Джулии исполнился год

Фото Новосибирского зоопарка

Орангутан Джулия из Новосибирского зоопарка сегодня отмечает день рождения; малышку вырастили люди.

В Новосибирском зоопарке отмечают день рождения орангутана Джулии. Сегодня ей исполнился год.

Сотрудники зоопарка поделились фотографиями и воспоминаниями о том, как росла Джулия.

У орангутанов долгое детство. Малыши многих других видов после первого года уже практически готовы к самостоятельной жизни. Детёныши орангутанов в этом возрасте полностью зависят от взрослых. Самки кормят малышей молоком 3-4 года. Детёныши остаются рядом с мамами до восьми лет.

Маленький орангутан Джулия растёт среди людей. Самка Мишель не стала кормить её, и потому заботы о малышке взяли на себя сотрудники зоопарка. Весь этот год они постоянно находились рядом с ней, попеременно сменяя друг друга. В настоящий момент биологи зоопарка ведут кропотливую работу по возвращению Джулии в родную семью. Джулию, Мишель и Бату заново знакомят. Сейчас идёт период привыкания. Джулия ежедневно проводит время в родительском вольере, в это время Мишель и Бату остаются в другой части вольера. Уже скоро мы попробуем их соединить.

Джулия за год выросла. С помощью сотрудников зоопарка она многому научилась: лазать по канатам, управляться со взрослой едой. Она хорошо знает тех, кто за ней ухаживает, и очень к ним привязана. Мы тоже очень любим нашу рыжую красавицу и умницу Джулию. Но при этом надеемся, что со временем эмоциональная связь Джулии и киперов ослабнет и будет не столь значимой. Ей нужно расти, жить среди сородичей. От этого зависит её здоровье и благополучие. Поэтому сотрудники зоопарка так стараются вернуть её в семью.

Напомним, Новосибирский зоопарк показал обед сурикатов.