Новосибирцам помогут уточнить причины стресса и хронической усталости

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Врачи рассказали, какие симптомы могут указать на проблемы с щитовидной железой; заболевания этого органа могут влиять на настроение, состояние кожи и волос, вызывать утомляемость и способствовать подавленному состоянию.

Депрессия, усталость, переедание, проблемы со сном – конечно, в этом могут быть виноваты жизненные обстоятельства, но в качестве причины на ум редко приходит щитовидная железа. Её здоровье способно влиять на ваше настроение и даже на состояние кожи и волос.

Этот небольшой орган расположен под гортанью и отвечает за управление обменом веществ и энергии в каждой клетке.

Чаще всего в «разбитости» винят стресс, однако симптомы стресса могут оказаться не реакцией на эмоциональные нагрузки, а говорить о нарушении функции «щитовидки». Другими словами, причиной плохого настроения близкого человека может быть именно болезнь щитовидной железы, а не, например, проблемы на работе.

Поводами проверить «щитовидку» могут служить неожиданный скачок веса, хроническая усталость, подавленное настроение, более сильное, чем обычно, выпадение волос, ухудшение состояния кожи.

Женщинам рекомендуется регулярно проходить профилактику: заболевания щитовидной железы у них встречаются намного чаще, чем у мужчин. В целом, подозрения на нарушения гормонального баланса и обмена веществ – повод к лабораторному обследованию «щитовидки», независимо от пола.

Проверить «щитовидку» не сложно – до 31 октября во всех отделениях Лаборатории «Гемотест» стоимость оценки функции щитовидной железы снижена до 690 рублей. Исследование займёт всего 1 день.

В состав комплекса анализов для оценки функции «щитовидки» входит исследование трёх гормонов: T3 свободный, Т4 свободный и ТТГ.

Стоимость комплекса составляет 690 рублей. Для проведения анализа у пациента возьмут кровь из вены (взятие биоматериала оплачивается отдельно). Исследование займёт 1 день, а его результаты можно увидеть в личном кабинете на сайте www.gemotest.ru или получить по электронной почте. Также пациенты могут подписаться на бесплатное SMS-уведомление.

Расшифровать результаты помогут врачи-консультанты «Гемотеста»: достаточно позвонить по номеру 8 (800) 550-13-13 (бесплатный звонок по всей России).

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Адреса лабораторных отделений «Гемотест» в Новосибирске:

просп. Красный, д. 161

просп. Морской, д. 16

ул. Богдана Хмельницкого, д. 22

ул. Гоголя, д. 38

ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 34

ул. Станиславского, д. 17

ул. Тюленина, д. 8