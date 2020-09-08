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Новые случаи коронавируса в школах: закрываются образовательные учреждения в районах Новосибирской области

сегодня 16:33

Фото из открытых источников

Появились данные о заболеваемости коронавирусом в нескольких районах Новосибирской области; на карантин отправляют целые школы.

В распоряжении Сиб.фм появилась эксклюзивная информация от источника в Роспотребнадзоре о распространении коронавируса на территории Чановского, Татарского и Усть-Таркского районов Новосибирской области.

В Чановском районе коронавирус выявлен в двух образовательных учреждения. В школе села Земляная Заимка заболел один педагог. На дистанционное обучение отправлены ученики с 5-го по 11-й класс.

В Осинцевской СОШ заболел директор. Школа на карантин не ушла, так как заболевание было выявлено ещё до начала учебного года.

В Татарске коронавирус нашли в школе № 9. Заболел ученик, его одноклассников отправили на двухнедельную удалёнку.

В Усть-Таркском районе на карантин отправили всю школу села Новоникольск. В образовательном учреждении, где обучаются всего 35 человек, заболел учитель.

Напомним, 14 сентября губернатор Травников сообщил о закрытии на карантин из-за коронавируса двух школ в Болотнинском районе.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Новосибирская область
Чановский район
Татарск
коронавирус
Усть-Тарка

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