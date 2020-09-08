Обманутые дольщики ЖК «Новомарусино» и микрорайона «Весенний» вновь вышли на одиночные пикеты

Фотографии из группы "Инцидент Новосибирск" в социальной сети "В контакте"

Горожане требуют рабочей встречи с губернатором области; одиночные пикеты прошли сегодня на Красном проспекте.

Обманутые дольщики ЖК «Новомарусино» сегодня вновь вышли на одиночные пикеты, к ним присоединились и дольщики микрорайона «Весенний». Горожане стояли на Красном проспекте, требуя рабочей встречи с губернатором Новосибирской области.

Застройщик микрорайона "Новомарусино" – ООО "Доступное жильё Новосибирск" в июне 2019 года был признан банкротом. Против бывшего директора компании было возбуждено уголовное дело по статье 201 Уголовного кодекса России. Обманутыми дольщиками признаны более 750 человек.

ООО "ЖК Весенний" был признан банкротом 8 июня этого года.

Напомним, вчера власти региона ответили обманутым дольщикам ЖК «Новомарусино».