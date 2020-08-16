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Обыкновенный хрустящий овощ оказался отличным средством профилактики и лечения

сегодня 20:33

Фото pixabay.com

Есть общераспространённое заблуждение, что только экзотические овощи, фрукты или растения богаты антиоксидантами и прочими полезными веществами; выяснилось, что самый обычный сельдерей способен на многое.

Сельдерей занимает первые позиции в профилактике опасных заболеваний и снижение концентрации токсинов и сахара в организме, сообщает «Food.news».

Сельдерей полезно есть при похудении, так как фактически не имеет «плоти». В нём много природных соединений, благотворно влияющих на здоровье. Антиоксиданты и противовоспалительные вещества препятствуют повреждению клеток, связанному с болезнями и старением. Сельдерей улучшает кровообращение и снижает кровяное давление, помогает борьбе с хроническим и острым воспалением. Предохраняет сельдерей и от развития болезни Альцгеймера, снижает риск возникновения рака.

Кроме того, сельдерей очищает от токсинов даже при разовом употреблении, выводит лишний сахар.

Напомним, 16 августа стало известно профилактическое действие зелёного чая на мозг.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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