Ольга Бузова напугала поклонников «похоронным» фото с отцом
Фото instagram.com/buzova86
Теледива Ольга Бузова поделилась с поклонниками новой фотографией; снимок артистки с отцом серьёзно озадачил подписчиков.
Новая фотография певицы Ольги Бузовой с отцом напугала поклонников. Снимок опубликован на странице артистки в Instagram.
Фотография обработан в чёрно-белых тонах, что испугало её поклонников.
“Ну и фотография. Подумала, что умер”, — написала Винера Т.
“Я так испугалась из-за черно-белой фотки”, — прокомментировала одна из подписчиц.
“А почему фотка черно-белая? 🥺 Честно, я испугалась очень”, — также отметила еще одна поклонница.
Напомним, Бузова высказалась о строительстве реабилитационного центра под Петербургом.
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