Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
ВЫБОРЫ - 2020

Лента новостей

Ольга Бузова напугала поклонников «похоронным» фото с отцом

сегодня 09:06

Фото instagram.com/buzova86

Теледива Ольга Бузова поделилась с поклонниками новой фотографией; снимок артистки с отцом серьёзно озадачил подписчиков.

Новая фотография певицы Ольги Бузовой с отцом напугала поклонников. Снимок опубликован на странице артистки в Instagram.

Фотография обработан в чёрно-белых тонах, что испугало её поклонников.

“Ну и фотография. Подумала, что умер”, — написала Винера Т.

“Я так испугалась из-за черно-белой фотки”, — прокомментировала одна из подписчиц.

“А почему фотка черно-белая? 🥺 Честно, я испугалась очень”, — также отметила еще одна поклонница.

Напомним, Бузова высказалась о строительстве реабилитационного центра под Петербургом.

Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

0

Теги

Ольга Бузова

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

37768
122 смерти за сутки: коронавирус в России
25488
Коронавирус в мире: последние новости о COVID-19 к 9 сентября - гробы для нарушителей масочного режима в Индонезии, карантин словацкого министра, очаг в отделении ООН
18750
Карантин в школах Новосибирской области: Минздрав и Минобразование подписали совместный приказ
18514
Три смерти и 56 новых заболевших: коронавирус в Новосибирске на 10-35 9 сентября
16234
Ещё 142 человека умерли от коронавируса в России: сообщение оперативного штаба
16101
Как укрепить иммунитет во время сезонных вирусов: советы новосибирских медиков
15917
Беда на пороге: Роспотребнадзор оценил риск проникновения в РФ чумы из Монголии