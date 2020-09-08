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Пенсии станут больше: в ПФР рассказали о размерах пенсий в 2021 году

сегодня 17:45

Фото с сайта pixabay.com

Размер среднегодовой пенсии по старости в 2021 году вырастет до 17 443 рублей; в Пенсионном фонде представили проект бюджета до 2023 года.

По проекту бюджета Пенсионного фонда на 2021 год размер среднегодовой пенсии по старости вырастет до 17 443 рублей. При этом индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам составит 6,3 %, а социальные пенсии увеличатся на 2,6 %. Проект бюджета до 2023 года представил и подготовил Пенсионный фонд совместно с Минтрудом на основании прогнозов Минэкономразвития.

В следующем году число пенсионеров составит 43 миллиона человек. На выплату пенсий правительство направит 8,4 трлн рублей. 7,8 трлн рублей из них пойдут на страховые пенсии.

Также 425 млрд рублей направят на доплаты к пенсиям ветеранов, инвалидов, граждан, пострадавших в результате воздействия радиации, и некоторым другим льготным категориям. 632,7 млрд рублей направят на выплату компенсаций на погребение.

Ожидается, что общий бюджет ПФР в 2021 году составит 9,6 трлн рублей. При этом дефицита в бюджете не предвидится. Его покроют переходящие остатки на начало 2021 года, пояснили в Минтруде.

Проект бюджета будет обсуждён на заседании Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Напомним, ко Дню пожилого человека некоторым пенсионерам выплатят 5 тысяч рублей. Размер выплаты зависит от региона.

Автор:
Денис Калин

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Теги

Пенсионный фонд
пенсия

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