PepsiCo строит в Новосибирской области завод снеков

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Чипсы и сухарики любят едва ли не все; спрос рождает предложение.

В Новосибирской области компания PepsiCo заложила первый камень на месте завода солёных снеков (сухарики, чипсы). Предприятие обойдётся в 12 млрд рублей, мощность — более 60 тысяч тонн продукции из 176 тысяч тонн картофеля. Запуск предприятия в эксплуатацию назначен на следующий год. Об этом пишет «Ъ».

В настоящее время АПК региона способен производить порядка 300 тысяч тонн картофеля и необходимо нарастить его производство минимум в 1,5 раза. Руководитель проекта Алексей Сандалов говорит об ориентации именно на местное сырьё.

Новосибирский завод снеков будет поставлять продукцию по Сибири, Уралу и Дальнему Востоку. Есть планы на поставки в ближнее зарубежье.

По словам министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко, производство картофеля вполне реально увеличить, используя достижения селекции регионального агропрома.

Напомним, 10 сентября стало известно о строительстве в регионе завода Nestle.