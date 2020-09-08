Почему весьма полезно стонать во время секса

Фото Кадр из фильма «Клип»

Почему полезно стонать во время секса; так женщины помогают мужчине разобраться, где замедлиться, а где поднажать.

Стоны – неотъемлемая часть секса, отдающая музыкой в ушах. Ведь что может быть прекрасней, чем мелодичный голос партнерши в ответ на мужские ласки. Но, кроме того, стонать полезно и по другим причинам.

Молчаливый секс превращается в чисто механическое действие, его еще называют половым актом. Мужчина что-то там пыхтит, женщина ворочается – каждый сам по себе, в своих мыслях. Не исключено, что каждый в этот момент думает о повседневных проблемах. Стоны же способствуют более глубокому погружению в процесс и концентрации, считают сексологи.

"Женские стоны время стонов напрягаются мышцы пресса. Это, в свою очередь, помогает в сокращении интимных мышц, что позволяет быстрее приблизиться к оргазму обоим партнерам. Кроме того, стоны неимоверно заводят", — считает сексолог Юлия Варра.

Также,считает эксперт, женские стоны являются своего рода «полярной звездой» для мужчиной. Наблюдая за женщиной, он понимает, что делает все правильно – его движения возбуждают.

"Поэтому женщины могут смело использовать свой дар в своих целях, чтобы, так сказать, помочь мужчине разобраться, где замедлиться, а где поднажать", — отмечает Юлия Варра.

Однако сексолог подчеркнула, все вышеприведённое сработает только в том случае, если стоны искренние. В фальшивых не будет никакого прока. Во-первых, большинство мужчин могут различить их. Во-вторых, женщина не сможет испытать оргазм, если в любовном ложе проводит актерскую игру. Ведь в такие момент представительницы тела думают головой, контролируя каждый изданный звук, а это уж точно не способствует расслаблению.

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