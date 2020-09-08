Подросток попал под поезд и выжил в Алтайском крае

Фото «Каменские известия»

В Камне-на-Оби подросток попал под поезд; как пояснил машинист, ребёнок лежал между рельсами.

В Алтайском крае устанавливают обстоятельства наезда поезда на подростка. ЧП произошло 14 сентября в Камне-на-Оби.

Как сообщает издание «Каменские известия», машинист электровоза рассказал, что при выходе из кривой он в непосредственной близости увидел человека, который лежал в колее второго пути. Было предпринято экстренное торможение. Но ввиду малого расстояния наезд предотвратить не удалось. Подросток получил тяжёлые травмы. Сейчас он находится в Каменской ЦРБ. Рюкзак со школьными принадлежностями мальчика был обнаружен внизу около лестницы, ведущей на насыпь.

Полиции предстоит выяснить, почему ребёнок не пошёл в школу и по какой причине оказался на путях между рельсами.

Как пояснили в отделе по делам несовершеннолетних, ни школьник, ни его родители на учёте не состояли.

Напомним, в Новосибирске под колёсами поезда погиб известный фотограф.