Погиб мужчина: следователи установят причины пожара в Ленинском районе

Фото пресс-службы СК по Новосибирской области

Пожар в 5-этажке Ленинского района унёс жизнь новосибирца; следователи устанавливают обстоятельства смерти сибиряка.

Следователи устанавливают обстоятельства смерти новосибирца после пожара в пятиэтажном доме на улице Забалуева. Мужчину медикам передали спасатели, но реанимировать сибиряка не получилось. О начале проверки сообщила пресс-служба СК по Новосибирской область.

«15 сентября 2020 года около 17 часов поступило сообщение о том, что в квартире дома, расположенного по улице Забалуева города Новосибирска, произошёл пожар. Во время пожара в указанной квартире находился мужчина, который был эвакуирован. Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи проводили пострадавшему реанимационные мероприятия, однако мужчина скончался», – говорится в сообщении пресс-службы.

На месте происшествия работают следователь СКР и дознаватель МЧС России.

Напомним, спасателям удалось вывести остальных жителей из горящего дома. Всего было спасено 15 человек.