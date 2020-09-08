Погода в Новосибирске на 15 сентября: ожидаются заморозки
Фото Pixabay
В Новосибирске возможно понижение температуры воздуха; утром возможны заморозки.
Во вторник, 15 сентября, в Новосибирске может похолодать. Такие данные приводит сайт Gismeteo.ru. Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха утром может опуститься до +7 градусов. Днём ожидается до +18 градусов тепла. На протяжении всего дня будет облачно, усиления ветра не прогнозируется.
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