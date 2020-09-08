Помывших ботинки в святом источнике чеченцев накажут и заставят просить прощения

Фото скриншот с видео

Помывших обувь в святом источнике в православном храме чеченцев накажут за выходку; в Чечне строго осудили поступок молодых людей.

В Чечне отреагировали на поступок молодых людей, которые решили помыть ботинки в источнике рядом с православным храмом в Калининграде. Как заявил глава Союза чеченской молодёжи Рустам Тапаев, инцидент будет расследован, а его участников строго накажут и заставят принести извинения.

«Такое поведение непозволительно ни по отношению к православным, ни к мусульманам, ни вообще к кому бы то ни было», — цитирует его Znak.com.

Тапаев подчеркнул, что если объект имеет какое-то религиозное значение, к нему нужно всегда относиться аккуратно и осторожно. Он предположил, что молодые люди сделали это неосознанно.

Инцидент произошёл в Калининграде при часовне у Кафедрального собора Христа Спасителя в честь иконы Божией Матери «Живописный источник». Видео случившегося попало в соцсети. Участники были опознаны как уроженцы Чечни. На видеозаписи слышно, как один из них говорит: «Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим».

Как сообщили в Калининградской епархии, полиция уже проводит проверку по факту случившегося.

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