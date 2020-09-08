После смерти двух рабочих на шахте за дело взялся СК

Фото СК по Кемеровской области

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело после смерти двоих шахтёров в забое; ответственных шахты подозревают в нарушении правил безопасности.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц».

По версии следствия, 14 сентября текущего года после внезапного выброса угля и газа в забое на угольном предприятии в городе Белово произошло обрушение горной массы, в это время на аварийном участке находилось четыре человека. Двое рабочих самостоятельно вышли на поверхность, двое горняков были заблокированы. В ходе поисково-спасательных мероприятий тела 37- и 53-летнего работников обнаружены и подняты на поверхность. Судебно-медицинские экспертизы установят причину смерти потерпевших.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, сегодня нашли тело второго пропавшего на шахте горняка.