Потратили миллионы: топ-10 самых дорогих предвыборных кампаний в горсовет Новосибирска

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм, с сайта горсовета Новосибирска, из открытых источников, коллаж Сиб.фм

Избирательная кампания – это не только рулетка для борющихся за депутатские кресла политиков, но и немалые расходы : агитация – удовольствие дорогое; Сиб.фм узнал, сколько потратили кандидаты в горсовет Новосибирска и оказались ли их траты оправданы.

Участие в выборной гонке дорого обошлось кандидатам в новосибирский горсовет. Некоторые претенденты на депутатские кресла вложили в кампанию миллионы рублей. Сиб.фм выяснил, кому битва за места в горсовете стоила больше всего.

Первое место: Владимир Барсук, партия «Единая Россия».

Расходы — 3 млн 268 тысяч рублей. Итог — не прошёл в горсовет.

Второе место: Ирина Путинцева, партия «Единая Россия»

Расходы — 2 млн 901 тысяч рублей. Итог — не прошла в горсовет.

Третье место: Дмитрий Асанцев, председатель городского Совета депутатов, партия «Единая Россия»

Расходы — 2 млн 029 тысяч рублей. Итог — прошёл в горсовет.

За пределами тройки лидеров предвыборные расходы оказались скромнее.

Четвёртое место: Кирилл Покровский, партия «Единая Россия».

Расходы — 2 млн 016 тысяч рублей. Итог — прошёл в горсовет.

Пятое место: Наталья Пинус, самовыдвиженец.

Расходы — 1 млн 847 тысяч рублей. Итог — прошла в горсовет.

Шестое место: Игорь Титаренко, партия «Единая Россия».

Расходы — 1 млн 746 тысяч рублей. Итог — прошёл в горсовет.

Седьмое место: Александр Савельев, самовыдвиженец.

Расходы — 1 млн 580 тысяч рублей. Итог — прошёл в горсовет.

Восьмое место: Лилия Гончарова, самовыдвиженец.

Расходы — 1 млн 536 тысяч рублей. Итог — прошла в горсовет.

Девятое место: Сергей Бондаренко, партия «Единая Россия».

Расходы — 1 млн 378 тысяч рублей. Итог — прошёл в горсовет.

Десятое место: Сергей Трубников, партия «Единая Россия».

Расходы — 1 млн 344 тысячи рублей. Итог — прошёл в горсовет.

Напомним, ранее был опубликован полный список победителей на выборах в горсовет Новосибирска.