«Пожарные не могли проехать»: очевидцы рассказали подробности страшного пожара на Забалуева, где погиб мужчина

Фото Сиб.фм

Новосибирец погиб в горящей 5-этажке на улице Забалуева; очевидцы рассказали первые подробности страшного пожара.

Пожар в пятиэтажном доме на улице Забалуева унёс жизнь новосибирца. Несмотря на то, что мужчину удалось вытащить из огня, медики так и не смогли его реанимировать. Очевидцы рассказали Сиб.фм подробности произошедшего.

По словам очевидца, пожарные некоторое время не могли проехать к дому из-за припаркованной посреди дороги газели. Также он сообщил, что никому не известно, кто именно был в квартире.

«Хозяев в данным момент не было. Мужчину никто не опознал из соседей»

На месте пожара уже работают следователь СК и дознаватель МЧС. Им предстоит выяснить причины пожара и обстоятельства гибели мужчины.